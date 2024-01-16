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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

صدى البلد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة نسبيا على كافة الأنحاء ليسود، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح علي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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وحذرت هيئة الأرصاد سكان محافظة القاهرة والمحافظات المحيطة من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى العاصمة.

كما وجهت هيئة الأرصاد تحذيرًا لقائدي المركبات من الشبورة المائية التي تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

تفاصيل طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان- أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 18 10
بنهــــا 18 12
دمنهور 19 11
وادي النطرون 19 10
كفر الشيخ 18 11
المنصورة 19 11
الزقازيق 19 12
شبين الكوم 18 12
طنطا 18 12
دمياط 19 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 19 11
السويس 19 11
العريش 20 09
رفح 19 09
رأس سدر 20 11
نخل 17 04
كاترين 13 03
الطور 20 13
طابا 18 11
شرم الشيخ 24 15
الاسكندرية 19 11
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 19 09
السلوم 19 08
سيوة 18 05
رأس غارب 20 13
الغردقة 23 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 23 14
شلاتين 26 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17
رأس حدربة 23 18
الفيوم 18 10
بني سويف 19 08
المنيا 19 06
أسيوط 18 05
سوهاج 20 07
قنا 22 07
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
الوادى الجديد 20 06
أبوسمبل 22 09 

الأرصاد هيئة الأرصاد الشبورة القاهرة تفاصيل طقس الثلاثاء

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