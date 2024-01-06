تبدأ اليوم.. مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا وتستمر أسبوعا

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، حيث أنه متوقع بداية من اليوم وخلال هذا الاسبوع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ 10° م بالتالي متوقع هذا الاسبوع ان يكون لدينا 50 ساعة اضافية على الاقل لتقترب ساعات البرودة المتراكمة من 200 ساعة فى الظهير الصحراوي للوادي والدلتا ( لكنها ما زالت اقل من المعدل لمثل هذا الوقت من فصل الشتاء في الاشتية الطبيعية ).

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ خلال تصريحات له ، أن الخريطة المرفقة هو حساب عدد ساعات البرودة المتراكمة حتى ليلة اليوم السبت 6 يناير 2024 ، وذلك منذ بداية الشتاء وحتى تاريخه ، حيث تشير القيم ان عدد ساعات البرودة الاقل من 10 درجة مئوي في أقل نوعاً ما لمثل هذا الوقت من الموسم المناخي الشتوي .

وأوضح أنه كما هو موضح فى الخريطة المرفقة:

مناطق الظهير الصحراوي للدلتا ( وادي النطرون - نوبارية ) حول 120 ساعة ، أما مناطق الظهير الصحراوي لمصر الوسطى تصل ساعات البرودة فيها حول 140 ساعة

وتصل ساعات البرودة فى مناطق الظهير الصحراوي لجنوب الصعيد حول 90 ساعة ، بينما مناطق الساحل الشمالي وشمال سيناء حول 40 ساعة.

حالة الطقس غدا



وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.



وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

طقس دافئ

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق