عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبدأ اليوم.. مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا وتستمر أسبوعا

صدى البلد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ  عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع،  حيث أنه متوقع بداية من اليوم وخلال هذا الاسبوع انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً ما دون الـ 10° م بالتالي متوقع هذا الاسبوع ان يكون لدينا 50 ساعة اضافية على الاقل لتقترب ساعات البرودة المتراكمة من 200 ساعة فى الظهير الصحراوي للوادي والدلتا ( لكنها ما زالت اقل من المعدل لمثل هذا الوقت من فصل الشتاء في الاشتية الطبيعية ).

txt

جو مثالي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 7يناير

txt

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الشهورالأولى من السنة: أعلى من المعدل الطبيعي

txt

الأرصاد تكشف خبرعاجل بشأن طقس اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية

txt

لا تنخدعوا| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

txt

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس اليوم السبت| فيديو

txt

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

txt

تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

ساعات البرودة
 

وأضاف  رئيس مركز معلومات تغير المناخ خلال تصريحات له ، أن الخريطة المرفقة هو حساب عدد ساعات البرودة المتراكمة حتى ليلة اليوم السبت 6 يناير 2024 ، وذلك منذ بداية الشتاء وحتى تاريخه ، حيث تشير القيم ان عدد ساعات البرودة الاقل من 10 درجة مئوي في أقل نوعاً ما لمثل هذا الوقت من الموسم المناخي الشتوي . 

وأوضح أنه كما هو موضح فى الخريطة المرفقة:
مناطق الظهير الصحراوي للدلتا ( وادي النطرون - نوبارية ) حول 120 ساعة ، أما مناطق الظهير الصحراوي لمصر الوسطى تصل ساعات البرودة فيها  حول 140 ساعة 

وتصل ساعات البرودة فى مناطق الظهير الصحراوي لجنوب الصعيد  حول 90 ساعة ، بينما مناطق الساحل الشمالي وشمال سيناء  حول 40 ساعة.

 

حالة الطقس غدا
 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.
 

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

 

طقس دافئ

 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق

المناخ الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس طقس دافئ تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

تخفيضات 40%؜.. الداخلية تعلن خبر سار للمواطنين

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

ترشيحاتنا

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

خمس علي كوبري أكتوبر..فيس بوك يوقع سائق في الحبس

انتهت.. إبراهيم فايق يحسم الجدل حول صفقة الأهلي القادمة

مشرعون أمريكيون: إسرائيل تفتش المساعدات الإنسانية لغزة «بعملية مرهقة».. وتمنع وصولها للمحتاجين

صندوق مصر السيادي يكشف مصير أرباحه: 20 % لوزارة المالية وفقًا للقانون|فيديو

اخبار مصر| السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح للمصريين: ستجتاز أي أزمة بوحدتنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

شريف منير محترف ساكسفون في ليه تعيشها لوحدك .. خاص

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ