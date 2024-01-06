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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جو مثالي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 7يناير

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، التي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق .

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الأرصاد توضح الظواهر الجوية

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، غدا الأحد 7 يناير (عيد الميلاد المجيد)، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا فتسود أجواء شديد البرودة على شمال الصعيد باردة على باقي الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادى النطرون 23 13

كفرالشيخ 23 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 10

السويس 24 10

العريش 24 09

رفح 24 08

رأس سدر 23 12

نخل 25 05

كاترين 22 04

الطور 25 13

طابا 25 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 23 11

مطروح 23 11

السلوم 21 10

سيوة 20 07

رأس غارب 26 15

الغردقة 27 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 19

حلايب 26 19

أبورماد 27 18

رأس حدربة 26 19

الفيوم 23 11

بني سويف 23 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 26 11

الأقصر 26 10

أسوان 27 12

الوادى الجديد 24 09

أبوسمبل 26 12

الأرصاد هيئة الأرصاد عيد الميلاد المجيد درجات الحرارة الظواهر الجوية

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