الأرصاد تكشف خبرعاجل بشأن طقس اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية

قدّمت الإعلامية داليا أشرف ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «8 الصبح »،المذاع على فضائية dmc، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت.

يتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط لحركة الرياح محملة بالرمال والاتربة

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن اليوم سوف يشهد اليوم نشاط حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، مما يزيد الشعور ببرودة الطقس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14

الإسكندرية 22 - 11

الإسماعيلية 23 - 11

الغردقة 26 -15

أسوان 25 - 11

سوهاج 23 - 9

المنيا 22 - 9