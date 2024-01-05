طقس شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة على جميع المحافظات والمدن المصرية.

الظواهر الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة الموافق 5 يناير، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 25ر2 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 اكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 21 10

رأس سدر 22 11

نخل 19 07

كاترين 15 05

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 20 10

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادى الجديد 23 10

أبوسمبل 24 11