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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم البحار: المعهد يوفر برامج توعية حول التعامل مع أمواج تسونامي حال حدوثها

البحر المتوسط
البحر المتوسط

قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات ، إن ارتفاع منسوب المياه يظهر بشكل كبير في الأماكن المنخفضة وهي أولى المناطق المتأثرة، مضيفا: "  نحن نعمل على إيجاد حلول له حتى لا تتأثر الشواطئ أو تختفي لذا تسعى الكثير من القرى المطلة على البحر على ردم الشواطئ بالرمال حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ ففي حالة تركها ستظهر صخور على الأرض ".

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وأشار زكريا لـ"صدى البلد" إلى أنه لا بد من أن نعرف أن لكل منطقة تصميم خاص بها فيوجد بعض الأماكن تعاني من ترسب للرمال لأنها مصب للتيارات، لذا تزداد التخوفات في البحر المتوسط أكثر من الأحمر لأن منسوب الأرض منخفض أكثر.

 

وكان قد قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن المعهد يعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل معها في حين حدوثها، إضافة إلى توفير خرائط لمحافظات الساحل والتي يقوم المعهد باجتماعات شهرية معها كما تتشكل لجنة للحد من المخاطر في حالة حدوث أي نشاط مماثل وماذا يحدث وما يجب أن يقوم به الناس فيكون لدينا متسع من الوقت حوالي 20 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرك.

ارتفاع منسوب المياه البحار والمحيطات معهد علوم البحار والمحيطات

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