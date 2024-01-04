موعد التقديم بالجامعات الخاصة بالتيرم الثاني.. تفاصيل

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب بمختلف الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك للالتحاق بها بالفصل الدراسي الثاني.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق هذه المرحلة في كليات الجامعات الخاصة بالتيرم الثاني.

وأضاف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية منتظمة في الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي قد أقرها المجلس الأعلى للجامعات.