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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تُلاحق الكيانات الوهمية وتغلق اثنين في الإسماعيلية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق منشأتين وهميتين بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة"، والكائن مقرها أول شارع الغابة، بجوار معرض سيارات البريمو، الدور الأرضى، بمدينة الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالمجموع أو سنة التخرج أو السن في أقسام “التمريض والتحليل، تكنولوجيا البترول، إدارة الأعمال والمحاسبة، المساحة والخرائط، حاسبات ونظم معلومات” لمدة سنتين دراستين، أو سنة واحدة مكثفة.

كما تدعي منح شهادات معتمدة أكاديميًّا، وموثقة من الخارجية، وتوفير تدريب عملي للطلاب، ومساعدتهم على توفير فرص عمل لهم.

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كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية الألسن للغات وتكنولوجيا المعلومات للتعليم والتدريب"، الكائن مقرها 44 ش نجيب محفوظ، أرض الأندية، خلف حمام سباحة نادى الكهرباء، بالدور الأرضى، بمدينة الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية، والتي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية دون التقييد بالمجموع أو بسنة التخرج أو السن فى الأقسام التالية "قسم إدارة الجودة فى الرعاية والخدمة الطبية "فنى تمريض عام، فنى التحاليل الطبية، فنى الأشعة" قسم إدارة الجودة "فنى هندسة البترول والتعدين، فنى هندسة المساحة العامة والخرائط، فنى هندسة الحاسبات والمعلومات، فنى العلوم اللاسلكية"، وتدعي منح شهادات أكاديمية معتمدة.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هاتين المنشأتين حال معاودة مُمارسة أعمالهما مرة أخرى.

وأشاد عاشور بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.

الجامعات التكنولوجية الحاسبات والمعلومات أمتحانات الفصل الدراسي

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