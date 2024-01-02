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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مد التقديم في «بدايتي» لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024| المواعيد والشروط

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن استجابتها لرغبات الطلاب فى التقديم لبرنامج “مشروعي بدايتي” لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، فقد تقرر مد فترة التقديم حتى 3 يناير 2024، والمشاركة والتقديم من خلال الرابط :

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/mp-ms-23/

 

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وأوضح رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية ومنذ عشر سنوات متتالية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر والشرق الأوسط من منطلق إيمانها بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، حيث تدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها “مشروعي بدايتي”، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013.

كما إن الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا، حيث شمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وصناعة الإلكترونيات والروبوتكس بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء، والطاقة والمياه، إلي جانب اللوجستيات، والصناعات البترولية، والبرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، وتدوير المخلفات وتجميل المدن، والصناعات الغذائية، والصناعات الحرفية وغيرها.

استمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوحاً اعتباراً من يوم 1 نوفمبر 2023 من خلال نظام التقديم الالكترونى بالأكاديمية  ، لمزيد من المعلومات و التقديم:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/program/

 

البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023 2024

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