تيودور بلهارس: استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الحلول لمرضى النخاع الشوكي لمساعدتهم على الحركة

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث برئاسة الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة لقاءًا علميًا تحت عنوان "دور الذكاء الاصطناعي والراديومكس ومؤشرات (MRNA) في الكشف المُبكر عن اللفظ الكلوي الحاد"، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور عباس شميس عن سعادته باستضافة الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه واحد من القامات العلمية المصرية الكبيرة، وأحد أهم المتخصصين في مجال الهندسة الحيوية، مؤكدًا على أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي التي أصبحت عاملًا مشتركًا في كل نواحي الحياة، وتوجه جديد لا يخلو منه أي مجال، ولا سيما مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى الراديومكس radiomics كإحدى التقنيات المُستحدثة في البحث العلمي الطبي التي تعتمد على استخلاص كم كبير من المعلومات من الصور الطبية باستخدام الخوارزميات.

وأكد الدكتور عباس شميس، على أهمية هذا اللقاء الذي يُركز على زراعة الكلى؛ كأحد الحلول للمشكلات الصحية التي يعاني منها مرضى الكلى، وكيف يمكن أن يكون لقاعدة بيانات كبيرة معتمدة على برامج إلكترونية دور فاعل في تفادي حالات لفظ الجسم المريض للكلى الجديدة.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن الباز خلال محاضرته الكم الهائل من البيانات الذي يمكن الحصول عليها للحالة المرضية، والتي تضم البيانات السريرية والجينية والباثيولوجية، وكذلك البيانات الخاصة بالبيئة التي يعيش فيها المريض، موضحًا أمثلة للأمراض المختلفة، منها (أمراض المخ، والقلب، والنخاع الشوكي، والكبد، والكلى)، وعدد كبير من المشكلات الصحية الوارد حدوثها، مُتمثلة في الإصابة بالسرطان أو فشل العضو في أداء وظيفته، والدور الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في التعامل مع هذا الكم من البيانات وترجمته إلى صور يمكن استخلاص المعلومات الضرورية من خلالها.

وأشار الدكتور الباز إلى أهمية تنوع الفريق الذي يعمل في هذا المجال، حيث يجب أن يتكون من (الطبيب المُتخصص، وفريق تقنية المعلومات، ومهندسين ومبرمجين وعلماء وفريق تسويقي).

وخلال المحاضرة، تم عرض بعض الفيديوهات القصيرة التي توضح نجاح تقنية الذكاء الاصطناعي، في تقديم الحلول لمرضى النخاع الشوكي ومساعدتهم على الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

شهد اللقاء حضور الدكتورة سماح ممدوح الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، وعددًا كبيرًا من الأطباء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه، ولفيف من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، وعدد من الطلاب وشباب الباحثين من الجامعات المختلفة.