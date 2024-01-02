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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن برنامج الطلاب الصيفي 2024

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن برنامج الطلاب الصيفى 2024 وبرنامج ‏‏الطلاب الصيفي CERN Openlab‏‏ المقدم للطلاب الجامعيين وطلبة الماجستير ، فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN ، يهدف البرنامج  إلى تقديم الإستفاده للعلماء الشباب  من خلال المشاركة في  الأنشطة الصيفية التى تقدمها  CERN .

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‏يتم الإعلان عن البرنامج سنويًا  للطلاب الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجالات الفيزياء أو الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو الرياضيات، ويوفر البرنامج للطلاب فرصة للانضمام للعمل مع فرق البحث المشاركة في تجارب سيرن وحضور سلسلة من المحاضرات  وزيارة مرافق سيرن بالإضافة إلى المشاركة في جلسات المناقشة وورش العمل.


ويعد البرنامج الثاني هو ‏‏برنامج Openlab الصيفي للطلاب‏‏ الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الهندسة أو الفيزياء، ويعمل الطلاب المشاركون في هذا البرنامج على مشروعات متطورة من أجل إكتساب خبرة عملية في مجالات  أحدث تقنيات الحوسبة. كما يتيح المشاركة في  سلسلة من المحاضرات التي أعدها خبراء الحوسبة بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات  وزيارات إلى المسرعات والمجالات التجريبية. 
آخر موعد لإستيفاء إستمارة المشاركة في البرنامجين 31 يناير 2024
 

أكاديمية البحث العلمي برنامج الطلاب الصيفى 2024 CERN Openlab‏‏ المنظمة الأوروبية Jobs Education

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