الجامعات التكنولوجية: تدريب الطلاب على جميع المهارات المؤهلة لسوق العمل العالمي

نجحت الجامعات التكنولوجية منذ انطلاقها وخلال سنوات قليلة في تحقيق العديد من الإنجازات، ووضع البرامج المناسبة لتحضير كوادر بشرية تواكب سوق العمل العالمي، مع سعيها لوضع المزيد من الخطط لمواكبة التطورات في هذا المجال.

وأكد الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية، أن القطاع التكنولوجي يتلاقى مع الكثير من المجالات التي يغذيها مثل القطاع الصحي والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، حيث يتم تدريب الطالب على جميع المهارات التي تجعله قادر على إتمام عمله وبجودة عالية.

واشار إلى أنه عندما يتم تصميم برنامج تكنولوجي نشرك سوق العمل معنا لانه الأكثر معرفة بكل المعايير التي يحتاج الطالب إلى أن تتوافق به اثناء التخرج وهذا نقطة مهمة في الفرق بين التعليم الأكاديمي والتعليم التكنولوجي

وأوضح أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم ونجاح التعليم التكنولوجي في مصر لدينا خطة في برنامج الأطراف الصناعية حيث سيكون لدينا خبراء دوليين من جهات دولية معتمدة في هذا المجال لكي نكون قادرين على تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على هذا التخصص لان ما نمتلكه من خبرات في هذا التخصص قليلة جدا، بالإضافة إلى الاتساع في الشراكات الدولية مع مؤسسات دولية معتمدة.