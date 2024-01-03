في اجازة منتصف العام الدراسي.. تفاصيل التقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني

شهدت الجامعات الأهلية ، انطلاقة قوية هذا العام ، فقد اصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة في الجامعات ، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا أيضا ، وذلك عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.



وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق هذه المرحلة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.





واضاف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية منتظمة في الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي قد أقرها المجلس الأعلى للجامعات.