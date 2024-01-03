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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في اجازة منتصف العام الدراسي.. تفاصيل التقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

شهدت الجامعات الأهلية ، انطلاقة قوية هذا العام ، فقد اصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة في الجامعات ، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا أيضا ، وذلك عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.


وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق هذه المرحلة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

 

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واضاف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية منتظمة في الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي قد أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

اجازة منتصف العام إجازة منتصف العام الدراسي التعليم العالي والبحث العلمي

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