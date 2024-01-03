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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي لعلوم البحار يضع خطة لمجابهة مخاطر تسونامى بالإسكندرية ..تفاصيل

القومي لعلوم البحار
القومي لعلوم البحار

عرض الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، خلال اجتماع ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شرحا لمخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثها والإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا بمحافظة الاسكندرية لدراسة الموضوعات المتعلقة بالمد البحرى على سواحل مدينة الإسكندرية الذي ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمناقشة الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.

 

خطة مجابهة مخاطر تسونامى بالاسكندرية

واستعرض الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، الدراسات التي يقوم بها المعهد في هذا المجال وما يمتلكه من أجهزة رصد وقياس وبرامج لعمل النماذج الخاصة بموجات التسونامى وتحديد الأماكن الأكثر تهديدا.

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وعرض خرائط المحاكاه الخاصة بغرق الأماكن المهددة من ساحل مدينة الإسكندرية، بالإضافة الى شرح آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية.

وأفاد الدكتور عمرو زكريا بأن مدينة الإسكندرية تعرضت للغرق بسبب موجات التسونامى خلال عامي 365م  و 1303م وذلك على أثر الزلازل المدمرة التي حدثت بالبحر المتوسط خلال تلك الأعوام.

وأوضح الدكتور عمرو زكريا، أنه بالرغم من ذلك فإن إحتمالية حدوث تسونامى ضعيفة ولكن لابد من وضع برامج لتوعية المواطنين وخطة شاملة الاستعداد لموجات التسونامي لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية، وهذا ما يقوم به المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تولى اهتماما كبيرا للاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية. 

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار ودكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، ومصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الإسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة ومقرر اللجنة وممثلي الجهات والهيئات المعنية.

القومي لعلوم البحار 
القومي لعلوم البحار 
الاسكندرية الإجراءات الاحترازية القومي لعلوم البحار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

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