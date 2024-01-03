مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية.. خطة الجامعات الأهلية لاستيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي

التعليم العالي:

الجامعات الأهلية ساعدت على استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي

مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية

استطاعت الجامعات الأهلية أن تحقق العديد من الإنجازات في وقت وجيز، الأمر الذي دفعها لوضع خطط جديدة أكثر فاعلية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.

بينما قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن مصر تمتلك 20 جامعة أهلية، انطلقت الدراسة في 4 منها وهي "الملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصور الجديدة الأهلية " ومن ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2022/2023، مشيرا إلى أن الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء الجامعات الأهلية، ساهم في إنجاز منشآتها وتجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ لتقديم تجربة تعليمية فريدة، مشيرًا إلى أن وجود تنوع بين مسارات التعليم الجامعي يعمل على تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد أن الجامعات الأهلية حرصت على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية، والرياضية، والفنية، والثقافية للطلاب، بجانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديث تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات في ختام عامها الثالث 2022/2023، حيث تصدرت الجامعة الترتيب بين الجامعات أهلية باحتلالها المركز 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقاً للتصنيف العربي للجامعات.

وقال الدكتور محمد الشناوي، إن التصنيف يعتمد على 4 مؤشرات رئيسية وهي: جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي، وقد تقدم للتصنيف 208 جامعات عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة لـ 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.

وأوضح أن الجامعة لديها 17 مشروعا بحثيا، منها 14 مشروعا ممولا حتى الآن، بجانب 3 مشاريع بحثية مقدمة وقيد المراجعة، ما يعكس رؤية الجامعة في أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، للسعي دائماً كنموذج يحتذي به على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونجحت جامعة العلمين الدولية في توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى مع جامعة ابيرتاي وكلية آل مكتوم للدراسات العليا بإسكتلندا، وأكاديمية الفلاح بجدة لتطوير الرعاية الصحية في العالم العربي، هذا بالإضافة إلى انضمام الجامعة لرابطة الجامعات الإسلامية، وإنشاء سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بالجامعة، كما وقعت الجامعة بروتوكولات تعاون مع (مجموعة صيدليات محفوظ ومستشفى مبرة العصافرة).

وتم اختيار جامعة العلمين الدولية ضمن الجامعات المستفيدة من برنامج رواد وعلماء مصر والمُمول عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية، كما شاركت في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وتنظيم أسبوع ريادة الأعمال، وتنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية، والقيام بزيارات ميدانية للطلاب، منها “مستشفى أورام الأطفال ببرج العرب ومستشفى العجمي المركزي، وقاعدة محمد نجيب العسكرية، وقاعدة رأس التين البحرية”، بالإضافة إلى تنظيم هاكاثون المدن الجديدة.

واستضافت فعاليات النسخة الثانية من بطولة العلمين للروبوتات، وإطلاق حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك دم الشاطبي الجامعي، وإطلاق العديد من القوافل الطبية لطب الأسنان في مدارس مدينة العلمين.

ووقعت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية العديد من بروتوكولات التعاون المُشتركة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والصحية، ومنها “جامعة السويس، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، جامعة كفر الشيخ، جامعة طنطا، جامعة سمنود التكنولوجية، مستشفى بهية، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، شركة هواوي العالمية لإنشاء أكاديمية هواوي لتدريب طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب، وشركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، وهيئة ميناء دمياط، والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والمجلس القومي لحقوق الإنسان”.

فضلًا عن توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بالجامعة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع مؤسسات أكاديمية دولية، ومنها “جامعات الشارقة وبلجراد وجامعة موسكو الاتحادية، ومعهد المحاسبة الإدارية الدولي”، بالإضافة إلى الانضمام لتحالف إقليم الدلتا الذي يعُد "أكبر تحالف من نوعه" بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية.

كما شاركت الجامعة في في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والمؤتمر الدولي لأمراض القلب، هذا بالإضافة إلى بحث سُبل تعزيز التعاون مع كلية سانت ميري بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أطلقت الجامعة برامج دراسية دولية مُشتركة للحصول على شهادتين من جامعات أمريكية بالإضافة إلى شهادة جامعة المنصورة الجديدة (كلية أوشن كونتي من الولايات المتحدة الأمريكية).

وابتكر فريق من طلاب هندسة المنصورة روبوتًا لنزع الألغام والمعادن بطريقة آمنة، كما تم عقد ندوات توعوية وتثقيفية، وتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والمسابقات.

وبدأت جامعة الإسكندرية الأهلية فعالياتها بتنظيم عدة مسابقات رياضية، وفنية، واجتماعية للطلاب.

وشاركت الجامعة في مسابقة "عباقرة الأهلية" بـ 10 فرق، فضلًا عن مشاركة الجامعة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تنظيم كلية الطب بالجامعة مؤتمرها الطلابي الأول عن أمراض الدم، وتنظيم تدريب صيفي لطلاب كلية الطب، وإطلاق مُبادرة الدراسة السريرية التطبيقية، كما تمت إضافة 6 برامج دراسية جديدة ليصبح إجمالي عدد البرامج 19 برنامجًا دراسيًا وهي "برنامج الطب والجراحة، برنامج جراحة الفم والأسنان، برنامج الصيدلة "فارم دي كلينيكال"، برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات، برنامج الميكاترونكس وهندسة الروبوتات، برنامج هندسة الكهروميكانيكا، برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري، برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعى، برنامج الأمن السيبراني، برنامج الأنظمة الذكية، برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المُتعددة، برنامج البنوك والتمويل، برنامج الإدارة، برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج المحاسبة ونظم المعلومات، برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية، برنامج الإعلام الرقمي، وبرنامج الصوتيات واللسانيات".