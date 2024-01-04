الإسكندرية تعرضت للغرق مرتين .. أسباب حدوث تسونامي| تفاصيل عن كيفية التصرف

في خطوة جديدة نحو حماية مصر من تطورات حدوث موجات تسونامي، ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعا بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي، حيث تم إجراء عرض تقديمى لشرح مخاطر موجات التسونامى وكيفية حدوثه والإجراءات الإحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا بمحافظة الإسكندرية لدراسة الموضوعات المتعلقة بالمد البحرى على سواحل مدينة الإسكندرية والذي ترأسه سيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.

ويوضح صدى البلد تفاصيل حول أسباب تعرض الإسكندرية لـ تسونامي ...

وأكد الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، إن محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية، سبق وأن تعرضت لحدوث تسونامي، مؤكدا أن أمواج تسونامي يكون لها 3 أسباب رئيسية ، من بينها أن يكون هناك انهيار في سطح الأرض، مشيرا إلى أن هناك جزءًا من الأرض قد يتسبب انهياره في دفع المياه ، حيث أن نسبة حدوثه 5 %.

وأضاف أنه البراكين أيضا قد تكون سببا في حدوث تسونامي وهي نسبة حدوثها قد تصل إلى 10 % وهي عبارة عن انفجار قد يؤدي إلى اندفاع المياه.



وأضاف زكريا لـ " صدى البلد " ، أن السبب الأكثر شيوعا في حدوث تسونامي أي بنسبة 90 % هو وقوع الزلازل ولكن لابد أن يكون أن يكون هذا الزلزال قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يكون مؤثر للحد الذي يُسبّب تسونامي هو 3000 متر ، حتى توجه الأمواج إلى الشواطئ.

وأشار “ رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد” إلى أن التاريخ يوضح السنوات التي وقعت بها ستونامي حيث تعرّضت الإسكندرية للغرق مرتين عامي 365م و1303م، مؤكدا أنه في حالة حدوث زلزال يتسبب في تسونامي، سوف تصل الموجات إلى الشواطئ في وقت يتراوح ما بين من 20 إلى 45 دقيقة على الأقل لإبلاغ جميع المواطنين .