شبورة كثيفة تحد من الرؤية الأفقية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة، غدا الخميس، وبيان درجات الحرارة على جميع المحافظات والمدن المصرية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس الموافق 4 يناير، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما تظهر شبورة مائية صباحا، وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 14

دمياط 21 14

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 22 13

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 21 11

رأس سدر 22 12

نخل 19 08

كاترين 15 06

الطور 24 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 25 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 13

بني سويف 21 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 23 10

أبوسمبل 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

العظمى الصغرى

مكة 30 19

المدينة 24 13

الرياض 22 11

المنامة 22 18

أبوظبي 26 21

الدوحة 24 17

الكويت 22 10

دمشق 18 07

بيروت 20 16

عمان 15 06

القدس 16 08

غزة 20 14

بغداد 20 08

مسقط 25 20

صنعاء 23 05

الخرطوم 31 17

طرابلس 21 13

تونس 22 09

الجزائر 19 10

الرباط 22 13

نواكشوط 32 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 13 06

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 19 06

نيودلهي 18 07

جاكرتا 32 24

بكين 05 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 14 04

أثينا 19 08

روما 18 09

باريس 11 06

مدريد 12 07

برلين 08 00

لندن 09 04

مونتريال 04- 11-

موسكو 19- 21-

نيويورك 06 02-

واشنطن 07 03-

أديس أبابا 23 11