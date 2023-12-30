عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس دافئ وتلاشي الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب أنحاء الجمهورية.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تتلاشى فرص سقوط الأمطار من  أغلب أنحاء الجمهورية، فيما عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تسقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.
 

طقس اليوم السبت

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية.

وأوضحت أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء من باردة لشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، حيث تتأثر الطرق بشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، خاصة في ساعات الصباح الباكر.

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم الطقس الشبورة المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تصريحات تاريخية من مورينيو عن النادي الأهلي وموديست

وداعا عام الأزمات.. مفاجآت سارة تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2024

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أجلوا السفر|الأرصاد تطلق نداء عاجلا للمواطنين في هذا التوقيت.. لماذا؟

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حماس بشأن مبادرات وقف إطلاق النار في غزة

تراجع جديد للدولار وهبوط سعر الذهب عالميا| تفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

هل يجوز للأب حرمان الابن العاق من الميراث.. أمين الإفتاء يجيب

طقس دافئ وتلاشي الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة للقتلى بين صفوفه في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أطعمة ومشروبات تحمي من جلطات القلب والدماغ.. هل حمص الشام يرفع مستويات السكر في الدم؟

تسليم فوري وبدون شروط| 3 فرص ذهبية للحصول على شقة بالتقسيط المريح من الحكومة

أسرع ارتفاع وانخفاض في تاريخه| ما المتحكم في سعر الذهب.. وتوقعات الأيام القادمة؟

فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

عيار 21 يفاجئ الجميع .. ماذا يحدث في سوق الذهب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ