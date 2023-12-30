طقس دافئ وتلاشي الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه يوجد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس في أغلب أنحاء الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تتلاشى فرص سقوط الأمطار من أغلب أنحاء الجمهورية، فيما عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث تسقط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية.



طقس اليوم السبت

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية.

وأوضحت أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء من باردة لشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، حيث تتأثر الطرق بشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب، خاصة في ساعات الصباح الباكر.