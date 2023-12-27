ذروة الموجة الباردة غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، لكن هناك نشاط للرياح يساعد على زيادة الاحساس بالبرودة، موضحة أن الأجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد، مائلة للحرارة على جنوب البلاد نهارًا، تكون باردة على معظم محافظات الجمهورية





وأشارت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء، إلى أن ذروة التقلبات الجوية ستكون من مساء الأربعاء وحتى مساء الخميس، على أن تزيد كميات الامطار غدًا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تتأثر اليوم بـ امتدادا منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتل هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي زيادة فرص وكميات وأماكن سقوط الأمطار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، اليوم، على أغلب محافظات شمال البلاد، حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد وبعض الاماكن من مدن القناة.

وأوضحت أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تكون متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، وعلى فترات المساء تبدأ الكمية تغزر وتزيد عن المتوسط فى بعض الاماكن.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 16

الإسكندرية 19 - 18

الإسماعيلية 23 - 16

الغردقة 27 -17

أسوان 26 - 12

سوهاج 23 - 12

المنيا 23- 13