أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وذروة التقلبات الجوية بهذا الموعد

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 27-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3725 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3260 جنيها.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26.080 جنيه.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.08 جنيه للبيع، و33.96 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.27 جنيه للبيع، و39.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.66 جنيه للبيع، و100.31 جنيه للشراء.

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يبدأ يؤثر علينا امتدادا لمنخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى كتب هوائية شمالية رطبة قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي زيادة فرص وكميات وأماكن سقوط الأمطار.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن اليوم متوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على أغلب محافظات شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض الأماكن من مدن القناة.

وأوضحت أن كميات الأمطار المتوقعة اليوم تكون متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد، وعلى فترات المساء تبدأ الكمية تغزر وتزيد عن المتوسط فى بعض الاماكن.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تمتد إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، ومع فترات المساء نبدأ نشهد أمطارا فى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وبعض الأماكن من محافظات شمال الصعيد ومدن القناة، لافتة إلى أن هناك انخفاضا طفيفا عن أمس فى درجات الحرارة عن أمس بحوالي درجة.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 16

الإسكندرية 19 - 18

الإسماعيلية 23 - 16

الغردقة 27 -17

أسوان 26 - 12

سوهاج 23 - 12

المنيا 23- 13