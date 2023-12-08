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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمطار رعدية تضرب 5 محافظات خلال ساعات.. الأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع أن يسود طقس لطيف تمامًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود معتدل تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن أغلب محافظات الجمهورية يوجد بها انخفاض في قيم درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس ستزيد البرودة والانخفاض في درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل الصغرى خلال فترة الليل 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء باردة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

 

خريطة سقوط الأمطار

ولفتت إلى أن اليوم تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ مما يؤدي لوجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية خلال فترة المساء على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري ومنها مطروح والإسكندرية وشمال البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.
 

كما حذرت المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات خلال فترة سقوط الأمطار، مؤكدة أهمية ارتداء الملابش الشتوية خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

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