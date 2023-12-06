3 ظواهر جوية| مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ48 ساعة القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصباح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، إن قيم درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار.

طقس نهاية الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى مع نهاية هذا الأسبوع 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية، حيث تسود أجواء من باردة لشديدة البرودة، خاصة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية ستقل حدتها في الأيام المقبلة، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق وارتداء الملابس الثقيلة “اصطحاب جاكيت” خلال الخروج في فترة ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أنه لا يوجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى؛ ولكن توجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وهي غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية، ومتوقع أن تكون من خفيفة لـ متوسطة مع يوم الجمعة.