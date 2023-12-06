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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء


العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 14
الإسكندرية 21  - 18
الإسماعيلية 24 - 13
الغردقة 28 -17
أسوان 28 - 13
سوهاج 24 - 10
المنيا 23- 12
 

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