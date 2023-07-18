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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها وحقيقة وصول الحرارة لـ48 بالقاهرة

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

توقعات الأرصاد.. شهدت البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي موجة حارة غير مسبوقة والتي متوقع استمرارها حتى الخميس المقبل؛ ليكون الأسبوع الأسخن منذ بداية فصل الصيف، حيث تسجل درجات الحرارة قيمًا أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، وذلك حسب ما أعلنه خبراء هيئة الأرصاد الجوية.


ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي السبب وراء هذه الموجة الحارة وموعد انتهائها وتفاصيل حالة الطقس على مدار الأيام المقبلة.
 

طقس اليوم الثلاثاء
 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية إن البلاد مازالت تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المحافظات، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، لافتة إلى أن اليوم الثلاثاء هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المُقاسة في الظل، أما المحسوسة تسجل أعلى من هذه القيم نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، بينما تصل درجات الحرارة في  المحافظات الجنوبية لـ 45 درجة مئوية خلال فترة النهار. 

موعد انكسار الموجة الحارة

وقالت  إن الطقس خلال فترة النهار يكون شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا الارتفاع وتلك الموجة على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، ويكون مع نهاية الاسبوع تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبري ما بين 36 إلى 37 درجة.
 

حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة لـ 48
 

ونفت ما تردد بشأن احتمالية وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 48 درجة، قائلة: أعلى درجة حرارة على القاهرة الكبرى ستكون 38 في الظل لتكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة. 
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:


العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 27
الإسكندرية 33  - 25
الإسماعيلية 40 - 25
الغردقة 42 -29
أسوان 44 - 30
سوهاج 42 - 27
المنيا 41- 27

حالة الطقس

 

4 تنويهات عاجلة لمواجهة الموجة الحارة
 

فيما أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، أن الحرارة الشديدة التي تعاني منها البلاد مشكلة غاية في الخطورة، والتي قد تسبب بما يسمى بالإجهاد الحراري وضربات الشمس مما ينتج عنها صداع شديد وتعرق وغثيان، ويمكن أن يؤدي لفقدان الوعي في حالة التعرض لفترة كبيرة لأشعة الشمس.

وشدد على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال ارتداء غطاء للرأس وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وتناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات وتناول فاكهة تحتوي على السوائل لتعويض فقد السوائل.
 

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