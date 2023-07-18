ذروتها في هذا الموعد.. 4 تنويهات عاجلة لمواجهة الموجة الحارة|تعرف عليها

ذروة الموجة الحارة..تضرب البلاد موجة حارة غير مسبوقة منذ نهاية الأسبوع الماضي، ومتوقع استمرارها على مدار هذا الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وفي هذا التوقيت يجب اتباع بعض النصائح المهمة لتجنب التأثير السلبي لـ الطقس الحار، ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أهم هذه النصائح.





فيما أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، أن الحرارة الشديدة التي تعاني منها البلاد مشكلة غاية في الخطورة، والتي قد تسبب بما يسمى بالإجهاد الحراري وضربات الشمس مما ينتج عنها صداع شديد وتعرق وغثيان، ويمكن أن يؤدي لفقدان الوعي في حالة التعرض لفترة كبيرة لأشعة الشمس.



وشدد على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال ارتداء غطاء للرأس وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وتناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات وتناول فاكهة تحتوي على السوائل لتعويض فقد السوائل.



وفي السياق قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات متلفزة، إن البلاد مازالت تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المحافظات، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام الماضي بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، لافتة إلى أن اليوم الثلاثاء هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.