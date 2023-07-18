صيف ناري|التغير المناخي يُنذر العالم بثلاثية الحر والجفاف والأعاصير.. ماذا يحدث للطقس؟

تخطت درجات الحرارة مستويات قياسية في بعض أنحاء النصف الشمالي من الكرة الأرضية، أمس الاثنين، الأمر الذي تسبب بحرائق غابات، في تجلٍّ جديد لظاهرة التغير المناخي.

وأصدرت دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية تحذيرات صحية وأجرت عمليات إجلاء للسكان.

ومن خلال تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”، نستعرض لكم التفاصيل.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق، تحديدًا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين، حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

أما في الصين، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان أمس، الاثنين، أن الحرارة سجلت الأحد مستوى قياسياً لمنتصف شهر يوليو بلغت 52,2 درجة مئوية في قرية سانباو في منطقة شينجيانغ في الغرب.

وكان المستوى القياسي السابق سجل في مدينة توربان في يوليو 2017، عندما بلغت الحرارة 50,6 درجة مئوية، وفق البيان الذي ذكر أن درجات حرارة سطح الأرض وصلت إلى 80 درجة مئوية في أجزاء من توربان الأحد.

وفي الولايات المتحدة، توقّعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أن تبلغ موجة الحر "الواسعة النطاق وشديدة الوطأة" ذروتها في الولايات الجنوبية والغربية، وشملت التحذيرات من الحرّ الشديد أو من ارتفاع درجات الحرارة الأحد نحو ثمانين مليون شخص.

وسجّلت منطقة وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي واحدة من أكثر المناطق سخونة في العالم، درجة حرارة شبه قياسية وصلت إلى 52 مئوية بعد ظهر الأحد.

في غضون ذلك، كافحت فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا لإخماد عدة حرائق غابات، بما فيها حريق في مقاطعة ريفرسايد اجتاح أكثر من ثلاثة آلاف هكتار وأدى إلى إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

وفي أوروبا، حيث يزداد الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي وفقًا لخبراء، نبّهت السلطات الإيطاليين إلى ضرورة الاستعداد "لأشدّ موجة حر في الصيف وأيضًا واحدة من أشدّ موجات الحرّ على الإطلاق".

وأصدرت إيطاليا إشعار تنبيه أحمر يضع 16 مدينة في حالة تأهب، بما فيها روما وبولونيا وفلورنسا.

ومن المتوقع أن تسجّل روما حرارة تتراوح بين 42 و43 مئوية الثلاثاء لتحطم درجة الحرارة القياسية التي سُجّلت في أغسطس 2007 وبلغت 40,5 مئوية.

وفي اليونان، تواصل إغلاق معلم أكروبوليس في أثينا لليوم الثالث على التوالي خلال ساعات ذروة الحرارة.

واندلع حريق غابات أججته رياح شديدة الاثنين في كوفاراس على بعد خمسين كلم شرق أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء اليوناني، فيما أمرت السلطات باخلاء العديد من المنتجعات في تدبير وقائي.

وفي رومانيا، يُتوقّع أن تلامس الحرارة 39 درجة مئوية الاثنين في معظم أنحاء البلاد.

وفي إسبانيا، أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية الاثنين أن البلد سيسجّل "درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية" بالنسبة لهذا الموسم، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز 44 درجة مئوية في مدينة قرطبة في الأندلس في الجنوب.

ويكثر حدوث الفيضانات وانهيارات التربة خلال الأمطار الموسمية التي تشهدها الهند عادة، لكن الخبراء يقولون إن التغيّر المناخي يزيد من تواترها وشدّتها.

ويصعب أن يُعزى حدث مناخي معيّن إلى التغيّر المناخي، لكن العديد من العلماء يشددون على أن الاحترار العالمي - المرتبط بالاعتماد على الوقود الأحفوري - هو السبب في موجات الحرّ الشديد.

