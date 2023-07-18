منخفض الهند الموسمي.. «الأرصاد»: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة ل_ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة اليوم في ارتفاع قيم الحرارة، ففي نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع بدأت البلاد في موجة ارتفاع على مستوى درجات الحرارة في معظم الأنحاء.



وأضافت «غانم»، خلال تصريحات تلفزيونية، إن البلاد تتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو المرتفع المرتبط بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وبالتالي، فإنه يساعد على ارتفاع درجات الحرارة.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة ل_ الأرصاد الجوية: «على سطح الأرض، نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وعند هذا المرور يحدث تعديل في قيم الحرارة وترتفع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يجعلنا نشعر بأن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة».

الأرصاد.. الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية



وأوضحت، أن معدلات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام من 2 درجة لـ3 درجات، وسيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 38 درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة ستكون 41 درجة مئوية.