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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة في هذا التوقيت.. تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"هذا الصباح" المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن البلاد مازالت تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المحافظات، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، لافتة إلى أن اليوم الثلاثاء هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة المُقاسة في الظل، أما المحسوسة تسجل أعلى من هذه القيم نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، بينما تصل درجات الحرارة في  المحافظات الجنوبية لـ 45 درجة مئوية خلال فترة النهار. 
 

ما هو سبب الموجة الحارة؟

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع الكبير في قيم درجات الحرارة ونسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات العليا وامتداد منخفض الهند الموسمي، مشيرة إلى أن هدوء سرعات الرياح خلال فترة النهار يعمل على زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة أيضًا.

ولفتت إلى أنه متوقع استمرار هذه الموجة على مدار هذا الأسبوع حتى الخميس القادم، ومتوقع أن تكون الموجة الحارة أقل حدة وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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