عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، إضافة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه وتؤدي إلى إرتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة تعتبر أعلي من المعدل الطبيعي لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أن أمس واليوم يكونان ذروة الارتفاع خلال هذا الأسبوع، وتصل القاهرة الكبري اليوم إلى 38 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 40 و41 درجة، وما بين ال44 إلى 45 درجة فى محافظات جنوب البلاد مثل: الأقصر وأسوان.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار يكون شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا الارتفاع وتلك الموجة على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، ويكون مع نهاية الاسبوع تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبري ما بين 36 إلى 37 درجة.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

رحيل القندوسي.. سيد معوض: نيدفيد وإمام عاشور الأنسب لطريقة كولر مع الأهلي

شوبير يكشف سبب تأخير الأهلي في إعلان صفقة إمام عاشور

ترشيحاتنا

الزراعة ×المحافظات| حملات مكبرة على أسواق اللحوم.. وتنفيذ قوافل بيطرية مجانية

إسرائيل تستعد ليوم الاحتجاج الكبير | تفاصيل

تعليق مفاوضات الأهلي مع سوزا.. وكولر متمسك بضم هذا اللاعب

المجاعة قادمة وهذه الدول الضحية.. ماذا بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب؟

دعاء نهاية العام الهجري.. أدعية تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

مبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا يرحب بقمة القاهرة لدول جوار السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الوجبة| توقف طائرة أمريكية وطرد راكب من على متنها.. فيديو

تصل لـ41 درجة وتصيب بالجفاف.. الأرصاد تحذر المواطنين وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

خطير ومن الفضاء.. جسم معدني غامض على شاطئ بأستراليا يثير جدلا

ضمن مواقع التراث العالمي.. مفاجأة| ما سبب شهرة جزيرة القيامة وزوال حضارتها؟

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ