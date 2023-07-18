الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، إضافة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط، وتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه وتؤدي إلى إرتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة تعتبر أعلي من المعدل الطبيعي لها فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، موضحة أن أمس واليوم يكونان ذروة الارتفاع خلال هذا الأسبوع، وتصل القاهرة الكبري اليوم إلى 38 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 40 و41 درجة، وما بين ال44 إلى 45 درجة فى محافظات جنوب البلاد مثل: الأقصر وأسوان.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار يكون شديد الحرارة رطب على معظم أنحاء الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار هذا الارتفاع وتلك الموجة على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم، ويكون مع نهاية الاسبوع تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبري ما بين 36 إلى 37 درجة.