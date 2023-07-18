طلعت عبدالقوي: الرئيس السيسي صاحب قصة نجاح العمل الأهلي التنموي

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني، إنه فى عام 2022 عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيكون عاما لمنظمات المجتمع المدني، كان هذا الأمر كان بالنسبة للمؤسسات تشريف وتكليف، وكان قناعة للرئيس بدور المجتمع الأهلي.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان هناك مسئوليات كبيرة على عاتق الجمعيات الأهلية والمؤسسات و الاتحادات، ومن هنا كان أول لقاء تم فى مارس 2022 كان بإجتماع من 24 مؤسسة جمعية وأهلية مع الإتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسة على طاولة واحد ولأول مرة.

وتابع الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني، أنه بداية قصة النجاح كانت بعمل ميثاق عمل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكان بتوقيع من 24 جمعية ومؤسسة مع الإتحاد العام، وهي كبري المؤسسات والأهلية.