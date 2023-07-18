تعليم الغربية: وضعنا خطة لبناء الإنسان ولإعداد شاب لائق لـحياة كريمة

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة فى المرحلة الأولي فى زفتة، والمرحلة الثانية فى مدن بالمحافظة أيضا، وكانت هناك توجيهات وتنسيق دائم من محافظ الغربية بالتركيز على أنشطة لبناء الإنسان وإعداد أطفالنا فى مدارسنا فيما يخص التربية والتعليم، ليكون هؤلاء الأطفال لائقين لحياة كريمة لما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وبنية تحتية وطرق وخلافه فى الأنشطة والمباني والمدارس المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “كان هدفنا فى مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم هي وضع خطة لبناء الإنسان، من خلال إعداد طفل وشاب يكون لائق لحياة كريمة”، موضحا أن الأنشطة الصيفية فى محافظة الغربية أنطلقت فى جميع المدارس، وكان التركيز على قري ومراكز المرحلة الثانية من حياة كريمة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه كان يوجد عدة فعاليات لاقت إعجاب المواطنين وأولياء الأمور، لافتا إلى أنه كان هناك عامل جذب للطلاب، من خلال أنشطة مختلفة سواء كانت رياضية متنوعة أو مهارات فى التربية الفنية والموسيقية وتعليم اللغات وتنظيم الرحلات المدرسية لمشروعات حياة كريمة، وغيرها.