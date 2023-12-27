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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الأيام المقبلة

طقس
طقس

أطلق محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا عن آخر تطورات حالة الطقس في مصر، و طقس الساعات المقبلة على معظم محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح تلفزيونية، أن يومي الأربعاء والخميس متوقع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية، مستدركا أنه ستمتد الأمطار أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

 

ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس


وتابع محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.

 

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