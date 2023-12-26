تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الساعات القادمة، تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري تكون على فترات متقطعة.

يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن فرص الأمطار مستمرة على البلاد خلال اليومين القادمين وحتى نهاية الأسبوع، حيث تشتد نسبيا وتكون متوسطة خلال الطقس غدا الأربعاء، على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس يوم الخميس، أيضا يشهد فرص أمطار تكون ما بين المتوسطة إلى الرعدية أحيانا على فترات متقطعة، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يصاحب الطقس يوم الخميس، أيضا نشاط رياح على مناطق مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من يوم الجمعة تقل فرص الامطار على البلاد، ويبقى فقط التحذير المستمر طوال الأسبوع، من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، بمختلف المناطق، بالجمهورية، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 22 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة