عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

أمطار رعدية
أمطار رعدية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الساعات القادمة، تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري تكون على فترات متقطعة.

يصاحب ذلك  نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن فرص الأمطار مستمرة على البلاد خلال اليومين القادمين وحتى نهاية الأسبوع، حيث تشتد نسبيا وتكون متوسطة خلال الطقس غدا الأربعاء، على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس يوم الخميس، أيضا يشهد فرص أمطار تكون ما بين المتوسطة إلى الرعدية أحيانا على فترات متقطعة، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يصاحب الطقس يوم الخميس، أيضا نشاط رياح على مناطق مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارا من يوم الجمعة تقل فرص الامطار على البلاد، ويبقى فقط التحذير المستمر طوال الأسبوع، من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، بمختلف المناطق، بالجمهورية، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 23 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 21 إلى 22  درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة

 

 

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية أخبار طقس الأسبوع طقس مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

ترشيحاتنا

اختيار 7500 فرد| “التضامن” تعلن إجراءات وأسعار قرعة حج الجمعيات خلال ساعات.. اعرف النتيجة من هنا

مرسى علم تحتفل بالكريسماس تحت الماء.. والمدينة تستقطب آلاف السياح الأجانب

السعودية تزف بشرى سارة لمواطنيها في هذا التوقيت

تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

أذربيجان تطرد اثنين من الدبلوماسيين الفرنسيين

تقلبات طبيعية..هل يحد قرار حظر نشر أسعار الذهب من ارتفاعه؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

فيديو

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

ديانة الإنسان الحب.. تصريح الفنان وسام بريدي يثير ضجة| فيديوجراف

مفاجأة.. جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر وبيراميدز.. فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ