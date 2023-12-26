أمطار خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر، استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الفرص مهيأة لسقوط أمطار

وقال خبراء هيئة الأرصاد إن الفرص مهيأة اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الادارية 21 13

6 اكتوبر 21 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 21 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الاسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 21 12

السلوم 20 11

سيوة 20 13

رأس غارب 26 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

شلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادى الجديد 25 06

أبوسمبل 24 13

