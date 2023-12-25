الأرصاد تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق.. اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على استقرار الأحوال الجوية اليوم بشكل كبير، إذ ترتفع درجات الحرارة بصورة طفيفة عن المعدلات الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين، فالعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار اليوم تسجل ما بين 22 و23 درجة مئوية بجانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي تكون أجواء مشمسة في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس شتوي ومعتدل تماما على المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما طقس مائل للحرارة في المناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت أن فترات الليل تشهد انخفاض في درجات الحرارة ويزداد الشعور بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، متوقعة أن درجة الحرارة الصغرى تتراوح بين 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى وجود الشبورة المائية بصورة كثيفة اليوم، وبالتالي تنخفض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم على بعض الأماكن بالمحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، موضحة أن سرعات الرياح تعدل في معظم محافظات الجمهورية ماعدا مناطق جنوب سيناء.