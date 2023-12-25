عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق.. اليوم

الأمطار
الأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على استقرار الأحوال الجوية اليوم بشكل كبير، إذ ترتفع درجات الحرارة بصورة طفيفة عن المعدلات الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين، فالعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار اليوم تسجل ما بين 22 و23 درجة مئوية بجانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي تكون أجواء مشمسة في معظم محافظات الجمهورية.

txt

من الأربعاء لـ الجمعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

txt

عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس شتوي ومعتدل تماما على المحافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما طقس مائل للحرارة في المناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت أن فترات الليل تشهد انخفاض في درجات الحرارة ويزداد الشعور بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، متوقعة أن درجة الحرارة الصغرى تتراوح بين 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى وجود الشبورة المائية بصورة كثيفة اليوم، وبالتالي تنخفض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة، ولكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم على بعض الأماكن بالمحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، موضحة أن سرعات الرياح تعدل في معظم محافظات الجمهورية ماعدا مناطق جنوب سيناء.

 

الهيئة العامة للأرصاد الاحوال الجوية درجات الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية محافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

احتمالية انهيار سد النهضة .. حكاية أخطر تصريح عن مصير المشروع الإثيوبي

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

33 مشروعاً على النيل| عضو وفد التفاوض يكشف "مفاجأة" بشأن سد النهضة مرتبطة بأمريكا.. تفاصيل

حسام عاشور : سأظل ابن النادي واتمني إقامة مباراة اعتزالي برعاية الأهلي

إعلام إسرائيلي: إصابة خطيرة إثر انفجار سيارة في حيفا

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق علي رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

برج العذراء| مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

جريئة وملفتة.. إطلالة نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ