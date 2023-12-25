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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الأربعاء لـ الجمعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

الأمطار الرعدية
الأمطار الرعدية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت بعض التقلبات الجوية، والبلاد تأثرت بـ رياح وعواصف ترابية وأمطار

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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية وأمطار في 6 محافظات

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عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد


وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأجواء أمس تعرضت لـ غطاء سحابي، والجميع شعر بـ الجو الشتوي.


ولفتت إلى أن اليوم سيكون هناك تغيير في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة اليوم سترتفع، وأن العظمى على القاهرة الكبري ستصل لـ 22 درجة.


وأشارت إلي أن البلاد في فترة الليل سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة، وأن الصغرى في فترة الليل ستصل لـ 13 وأقل من 13 درجة.


وتابعت أن البلاد تعرضت أمس لـ أمطار، وأن اليوم والغد هناك فرص لـ أمطار خفيفة، ولكن من يوم الأربعاء لـ الجمعة سيكون هناك منخفض جوي سيؤثر على البلاد، وسيكون هناك أمطار أكثر من التي ستؤثر على البلاد.


وأوضحت أن الأمطار ستصل لـ المناطق الداخلية، والقاهرة، ولكن هذه الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وأن تلك الأمطار سيكون معها نشاط رياح.


 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد : 


العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 22 15
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 15
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 22 15
الزقازيق 22 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 13
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 23 14
السويس 22 14
العريش 22 13
رفح 21 13
رأس سدر 24 15
نخل 20 10
كاترين 16 6
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 15
السلوم 19 11
سيوة 21 12
رأس غارب 26 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 26 18
حلايب 24 20
أبو رماد 26 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 23 9
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 23 12
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 22 10
أبوسمبل 23 11
 

الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية عواصف ترابية امطار عواصف ترابية وأمطار

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