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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية وأمطار في 6 محافظات

عواصف وأمطار
عواصف وأمطار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هو البداية الرسمية لـ فصل الشتاء، موضحة أن البلاد اليوم تتأثر بـ عواصف رملية وترابية

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عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

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عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر مرضى الحساسية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التقلبات الجوية التي تؤثر على البلاد بدأ من بداية الشهر، وليس من بداية فصل الشتاء.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  إلي أن درجة الحرارة في فترة النهار وصلت لـ 20 درجة، وأن سرعات الرياح تتراوح بين الـ 35 والـ 45، وأن هذه الرياح ستجعل المواطنين تشعر بالانخفاضات في درجات الحرارة.

رمال وأتربة اليوم تؤثر على البلاد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  " في رمال وأتربة اليوم تؤثر على البلاد، ولذلك على مرضى الحساسية توخي الحذر، وارتداء الكمامة حالة الخروج من البيت وقت العواصف.

أمطار بـ6 محافظات اليوم

واوضحت أن هناك أمطار في محافظات مطروح ، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ و الدقهلية".

 

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى
القاهرة 20  13
العاصمة الإدارية 19  12
6 أكتوبر 19  12
بنهــــا 20  13
دمنهور 20  13
وادي النطرون 19  12
كفر الشيخ 19  12
المنصورة 20  13
الزقازيق 20  13
شبين الكوم 20  13
طنطا 19  12
دمياط 22  15 
بورسعيد 22  16
الإسماعيلية 21  12
السويس 20  13
العريش 21  12
رفح 21  11
رأس سدر 25  12
نخل 19  08
كاترين 16  04
الطور 24 12
طابا 22  13
شرم الشيخ 26  16
الإسكندرية 20  13
العلمين الجديدة 20  13
مطروح 18  12
السلوم 17 11
سيوة 17  10
رأس غارب 25  15
الغردقة 25  15
سفاجا 26  16
مرسى علم 26  16
الشلاتين 27  21
حلايب 25  20
أبو رماد 26  20 
رأس حدربة 27 21
الفيوم 21 12
بني سويف 21  12
المنيا 22  10
أسيوط 23  09
سوهاج 23  12
قنا 25  14 
الأقصر 26  13
أسوان 29  15
الوادي الجديد 26  12
أبوسمبل 28  14

الأرصاد الأرصاد الجوية عواصف رملية وترابية عواصف رملية فصل الشتاء

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