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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عواصف وأمطار
عواصف وأمطار

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من التقلبات الجوية، وهناك انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة، وأن البلاد تتأثر بـ أمطار ورياح، مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأمطار والعواصف.

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عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر مرضى الحساسية

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عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

 

وفي هذا التقرير نستعرض تصريح هيئة الأرصاد عن حالة الجو:

 

وطالبت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المواطنين بالسير بـ سرعات مخفضة في الساعات الصباحية حتى لا يكون هناك حوادث بالطرق، وحذرت مرضى الحساسية من السير بدون كمامة في فتر العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد من اليوم.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة اليوم بمعدل درجتين عن الأمس، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي، والذي يعمل على تكون غطاء من السحب المختلفة بين العالية والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، متوقعة تسجيل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،»، خلال تصريحات تلفزيونية: «نشهد أجواء لطيفة خلال فترات النهار على معظم محافظات شمال البلاد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما توجد أجواء معتدلة على جنوبي الصعيد وسيناء خلال فترات النهار».

وتابعت، أن قيم درجات الحرارة تنخفض خلال فترات الليل خاصة في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، إذ تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 12 و13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، أما بعض المناطق في محافظات الصعيد تصل إلى 8 درجات مئوية، وبالتالي أجواء باردة على معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى تكون كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية على سطح الأرض، كما أن هناك نشاط للرياح بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كيلومتر، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على أماكن بالقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، فضلا عن تدهور في الرؤية الأفقية خاصة بالأماكن الموجودة بالصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من أقصى غرب البلاد، لافتة إلى استمرار التقلبات الجوية ونشاط الرياح المثير للأتربة والرمال حتى غدا الجمعة.

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