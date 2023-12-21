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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

صور ارشيفية
صور ارشيفية

تنقلب الأحوال الجوية في البلاد إلى وضع غير مستقر بفعل عاصفة رملية متوقعة، وفقًا لتحذيرات الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. 

ويأتي هذا التقرير لنسلط الضوء على التحديات المتوقعة والإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع هذه الحالة الجوية الاستثنائية.

التحذيرات والتوقعات

توقعات بنشاط رياح قوية

وتُنبئ الدكتورة منار غانم بأن البلاد ستشهد نشاطًا كبيرًا للرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س. 

وتتجاوز هذه السرعة في المناطق الغربية لتصل إلى 42 كم/س. ويشير هذا إلى أن العاصفة الرملية ستكون ذات تأثير قوي على الأرض.
 

عاصفة الهيئة العامة رياح الكمامات المناطق الصحراوية السواحل الشمالية

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