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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سوء الحالة الجوية.. جامعة تعلق الدراسة بالسعودية

صدى البلد

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية لجميع طلبة الجامعة ،اليوم الثلاثاء، لتكون عن بُعد؛ بسبب سوء حالة طقس اليوم وذلك حرصاً على سلامة الطلاب.
 

وأفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم ، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المركز في تقريره أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وقال المركز أن هناك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وغربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

كما تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

يما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الحدود الشماليه الخليج العربي الجزء الشمالي البحر متوسط الأمير مقرن بن عبدالعزيز الرياح السطحية السحب الرعدية الممطرة السحب الرعدية المركز الوطني للأرصاد السعودية

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