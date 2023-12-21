رسميًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أيام الشتاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الجمعة الموافق 22 ديسمبر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الانحاء.

جدير بالذكر أن غدا الجمعة 22/ 12/ 2023 هو اليوم الأول في فصل الشتاء رسميا وفلكيا في مصر، واليوم الخميس هو الأخير في خريف هذا العام، وفق بيان مركز معلومات تغير المناخ.

وتوقع مركز معلومات تغير المناخ أن يكون الشتاء المقبل مختلف من ناحية قوة الحالات الجوية والمقصود هو تغير واضح في نمط الحالات المناخية وقوتها وتطرفها خاصة في النصف الثاني من الشتاء (فبراير – مارس).

الظواهر الجوية

وقالت هيئة الأرصاد يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السوحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 14

العاصمة الادارية 19 12

6 اكتوبر 19 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 13

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 25 12

نخل 19 05

كاترين 16 04

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 25 16

الاسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 13

مطروح 20 12

السلوم 17 11

سيوة 17 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 16

شلاتين 26 21

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 22 09

سوهاج 22 12

قنا 23 13

الأقصر 23 14

أسوان 24 15

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 28 14