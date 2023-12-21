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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم، وهوحدوث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر الأحمر.

كما تتوقع الأرصاد أن يسود  طقس لطيف نهارًا يميل إلى البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية، حيث تعتبر الظاهرة الأكثر تكراراً في فصل الشتاء، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

للمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس اليوم، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

الطقس الطقس اليوم شروق عادل الشبورة المائية فصل الشتاء

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