الشتا بدأ| البسوا الجواكت.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية في الساعات المقبلة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك إنخفاض في قيم درجات الحرارة، و ذلك بسبب التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مؤكدة أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

الأرصاد:أجواء شتوية

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأجواء ستصبح شتوية، لافتة إلى أن الأجواء ستكون لطيفة في القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية خلال فترات النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل ليلاً 12_13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ، و بعض المناطق من محافظات الصعيد تصل لـ8 درجات، و بالتالي ستسود أجواء بارده في معظم محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك كتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية،ستؤدي إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 30_40 كيلو متر، مما سيؤدي إلى إثارة الرياح و الأتربةعلى المناطق المكشوفة.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض الأماكن من جنوب سلاسل البحر الأحمر ، و بعض المناطق من أقصى غرب البلاد.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية و نشاط الرياح المصير للرمال و الأتربة مستمر حتى الغد.