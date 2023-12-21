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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا انخفاض الحرارة.. غطاء سحابي يغطي شمال مصر وأمطار خفيفة خلال ساعات

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع خلال الطقس اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية، وذلك بالتزامن مع بداية فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ غدا الجمعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه يستمر الغطاء السحابى على شمال البلاد، حيث يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، مشيره إلى أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وناشدت هيئة الأرصاد، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، مشيره إلى الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، والذى يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون بارد ليلا على أغلب الانحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد خلال الطقس اليوم، من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، حيث يكون حركة الموج ما بين المضطربة إلى المعتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف، والبحر الأحمر خفيف إلى حد ما حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى نصف المتر.

وجاء متوسط درجات الحرارة خلال الطقس اليوم الخميس، بمختلف الأنحاء، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 إلى 13 درجة
السواحل الشمالية 20 إلى 13 درجة
جنوب سيناء 26 إلى 16 درجة
شمال الصعيد 22 إلى 8 درجات
جنوب الصعيد 29 إلى 13 درجة

وتواصلت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

 

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