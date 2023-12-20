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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذروا من ظواهر جوية كثيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يومي الخميس والجمعة

حالة الطقس يومي الخميس
حالة الطقس يومي الخميس والجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز  الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء قد بدأ، وبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة في فترة النهار، وبالأخص فترات الليل، خاصة في وقت الفجر وفي الصباح الباكر حيث تصل درجات الحرارة الصغري على القاهرة الكبري إلى 13 درجة مئوية.

وأكدت “غانم” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج، مصر جديدة، المذاع على فضائية etc، تقديم الإعلامية انجي أنور، أن الشعور بالانخفاض الشديد في درجات الحرارة يقل في المناطق المفتوحة.

 وجود غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية: من المتوقع انخفاض شديد بدرجات الحرارة بدءًا من غد الخميس في فترة النهار، وأيضًا في فترات الليل، وتسجل العظمي في القاهرة الكبري خلال النهار 20 درجة مئوية، لافتة إلى وجود غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم، مما يزيد الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتستمر انخفاض قيم درجات  الحرارة على معظم محافظات الجمهورية.

تحذير شديد من الجو غدًا الخميس وبعد غد الجمعة


وأردفت منار غانم، أن العظمي في القاهرة تصل ل ما بين 12 و13 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد تصل من  8 إلى 9 درجات، مما يزيد الشعور الكبير خلال فترات الليل، كما ان زيادة نشاط الرياح والتي تتراوح سرعاته ما بين من 30 لـ 40 كيلو  متر على الساعة، مما يزيد الشعور ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة، مؤكده ان انخفاض الحرارة يصاحبه الرمال والأتربة خاصة على الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

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ونصحت “غانم” أن الأتربة والرمال المثارة غدًا الخميس تسبب تدهور في الرؤية الأفقية في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى انه مع يوم الجمعة سوف يزيد وجود الأتربة والرمال المثارة لأنها تشمل أغلب محافظات شمال البلاد.

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