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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد وأجواء باردة يصاحبها أمطار خلال ساعات

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط وتوزيعات للطقس تشير إلى وجود غطاء سحابي من السحب العليا والمتوسطة على شمال البلاد يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الاحساس ببرودة الطقس، خلال  الساعات القادمة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، بارد ليلا على أغلب الانحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على  مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة

ويشهد الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30%

كما حذرت هيئة الأرصاد خلال الطقس غدا، من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، حيث يكون حركة الموج ما بين المضطربة إلى المعتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف، والبحر الأحمر خفيف إلى حد ما حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى نصف المتر.

وجاء متوسط درجات الحرارة خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 إلى 13 درجة
السواحل الشمالية 20 إلى 13 درجة
جنوب سيناء 26 إلى 16 درجة
شمال الصعيد 22 إلى 8 درجات
جنوب الصعيد 29 إلى 13 درجة

وتواصلت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس هيئة الأرصاد الطقس غدا درجات الحرارة

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