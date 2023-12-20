عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نلبس الكمامة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يومي الخميس والجمعة

عواصف
عواصف

تشهد البلاد خلال هذه الأيام انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وذلك بسبب اقتراب فصل الشتاء، الذي سيبدأ يوم 21 من الشهر الحالي، أي بعد 48 ساعة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة، والأمطار والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم المحافظات.

txt

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

txt

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة

وطالبت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من مرضى الحساسية بالحذر من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، والعواصف الرملية والترابية التي تؤثر على البلاد بداية من غد الخميس.

عواصف رملية وترابية

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بنشاط الرياح المصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، و أن تلك العاصفة ستصل القاهرة يوم الجمعة المقبلة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، والعظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية" و"الطقس في النهار لطيف على أغلب المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه: "فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ قيم الحرارة تنخفض على نحو كبير، ويكون الانخفاض محسوسا بشكل أكبر في فترات الليل المتأخر والأجواء تكون باردة إلى شديدة البرودة في معظم المحافظات". 
 

 

الأرصاد هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة العواصف الترابية الامطار التقلبات الجوية عواصف رملية وترابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شكري يحذر: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة

شكري يستعرض التعاون مع روسيا وجهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على غزة

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة مع روي فيتوريا .. شاهد

الملك عبد الله الثاني يهنئ أمير الكويت بتوليه الحكم

تلميحات بالرفض.. جيش الاحتلال يطلب تأجيلا جديدا لبدء العام الدراسي في الجامعات

استقالة وزير الصحة الفرنسي اعتراضا على قانون الهجرة الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

سحر أسود ومؤامرة حريم.. قصص المومياوات الصارخة في مصر القديمة؟

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

فيديو

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

فوز مقنع وساحق.. رسالة من بوتين إلى السيسي عقب نجاحه في الانتخابات «فيديوجراف»

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ