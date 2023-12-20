نلبس الكمامة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يومي الخميس والجمعة

تشهد البلاد خلال هذه الأيام انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وذلك بسبب اقتراب فصل الشتاء، الذي سيبدأ يوم 21 من الشهر الحالي، أي بعد 48 ساعة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة، والأمطار والعواصف الترابية التي تؤثر على معظم المحافظات.

وطالبت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من مرضى الحساسية بالحذر من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة، والعواصف الرملية والترابية التي تؤثر على البلاد بداية من غد الخميس.

عواصف رملية وترابية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بنشاط الرياح المصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، و أن تلك العاصفة ستصل القاهرة يوم الجمعة المقبلة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، والعظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية" و"الطقس في النهار لطيف على أغلب المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على المناطق الجنوبية مثل جنوبي الصعيد وسيناء".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه: "فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ قيم الحرارة تنخفض على نحو كبير، ويكون الانخفاض محسوسا بشكل أكبر في فترات الليل المتأخر والأجواء تكون باردة إلى شديدة البرودة في معظم المحافظات".

