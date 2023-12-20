انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوي، أن الأجواء الشتوية تسيطر على البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أن البداية الرسمية لـ فصل الشتاء تبدأ من يوم الجمعة المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سلمى عادل، بقناة تن، أنه باقي يومين على البداية الرسمية لـ فصل الشتاء.

الأرصاد تحذر من ظواهر جوية مسيطرة الأيام المقبلة

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلي أن البلاد تتأثر بكتل هوائية، وهو ما يجعل البلاد تتأثر بـ انخفاض بدرجات الحرارة، وأن درجة الحرارة في فترة المساء وصلت لـ 13 درجة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،:" من الغد سيكون هناك انخفاضات جديدة في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين الحذر، والعلم أن الفترة المقبلة سيكون هناك بردوة بالجو، وأنه سيكون هناك نشاط لـ الرياح يومي الخميس والجمعة".

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 6

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 10

سوهاج 23 12

قنا 25 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 14

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 26 14