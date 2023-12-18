أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك فرص لـ سقوط الأمطار اليوم، وذلك بسبب تعرض البلاد، بـ كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.



وأضافت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،» خلال مداخلة هاتفية على فضائية القناة الأولى، أن الأمطار ستكون على محافظات شمال الوجه البحري، والمحافظات الساحلية، والمطلة على البحر المتوسط، وقد تصل الأمطار لـ القاهرة الكبرى اليوم.



ولفتت إلى أن الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليوم، ولكن هناك فرص لـ سقوط الأمطار، وأن الجميع مطالب بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة.



وحذرت من الشبورة المائية التي تتكون في الساعات الصباحية على الكثير من الأماكن.



بيان بدرجات الحرارة اليوم الاثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 15

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 15

دمياط 23 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 11

العريش 23 11

رفح 22 10

رأس سدر 24 14

نخل 22 05

كاترين 20 03

الطور 25 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 12

مطروح 22 12

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 15

الغردقة 28 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 21

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 11

أسيوط 24 12

سوهاج 27 12

قنا 29 13

الأقصر 29 13

أسوان 29 15

الوادى الجديد 28 13

أبوسمبل 29 18