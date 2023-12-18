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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لآخر الأسبوع .. إعلان مهم من الأرصاد

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، كون البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، مشيرة إلى انخفاض درجة الحرارة عن الأمس بمعدل 2 درجة مئوية، فتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال النهار، وبالتالي يزداد الشعور بالأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين دينا شرف ومصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأجواء معتدلة في معظم المحافظات الجنوبية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، فالصغرى على القاهرة الكبرى تصل لـ14 درجة مئوية، موضحة أن المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة تزداد بها معدلات البرودة.

وتابعت، أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض درجات الحرارة، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى يوم الأربعاء المقبل لـ20 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالليل تسجل 12 و13 درجو مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط نسبي للرياح بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

الهيئة العامة للأرصاد درجة الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية المحافظات

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